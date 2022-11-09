Zafer Partisi: Erdoğan aday olamaz, tartışmaya kapalıdır!

Zafer Partisi Sözcüsü Sevda Gül Tunçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki kez Cumhurbaşkanı olduğu için üçüncü kez aday olmasının mümkün olmadığını yineledi.ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Sözcüsü Sevda Gül Tunçer gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haziran 2023 te yapılması gereken seçimlerde AKP Genel Başkanı Erdoğan 2 kez Cumhurbaşkanı olduğu için 3. Kez aday olması mümkün olmadığını öne süren Tunçer, "Bakın YSK'nın Erdoğan'a verdiği mazbatayı görüyorsunuz burada '13. Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir' yazıyor. Demek ki Türkiye Cumhuriyeti’nin 12. ve 13. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır. Her ne kadar partili Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra Erdoğan’ın 1 kere Cumhurbaşkanı olduğu ve üçüncü kez aday olamama kuralına takılmadığı argümanı üretilse de sistem değişikliği devleti sıfırlamaz, devlet kesintiye uğramaz. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin iki dönemdir Cumhurbaşkanı olup anayasamız gereğince üçüncü kez aday olamaz bu konu tartışmaya kapalıdır" diye konuştu.

https://youtu.be/EDUaX6f-oxA

"ERDOĞAN’IN ADAYLIĞINI BELİRLEMEKTEN VAZGEÇİN"

Bu arada CHP ve İyi Parti erken seçim istediklerini pek çok kez dile getirdiğini belirterek, Erdoğan'ın adaylığı konusunda ise ‘Erdoğan"mağdur edebiyatı yapmasın diye aday olabilmesini destekleriz" yorumu yaptıklarını hatırlatan Zafer Partisi Sözcüsü Sevda Gül Tunçer, "Hatırlayalım 2002’de Deniz Baykal yönetimindeki CHP yine Erdoğan mağdur olmasın diyerek anayasa değişikliğini desteklemiş ve Erdoğan’ın siyasi engelinin kalkmasını sağlayarak 20 yıllık AKP iktidarının önünü açmıştı. Bırakın Erdoğan mağdur olsun Türk milleti yeterince mağdur olmadı mı? Hem anayasaya uymak, anayasayı çiğnememek nasıl bir mağduriyettir? Biz desteklemesek de YSK zaten adaylığı kabul eder diyorlar. Bu düşüncenin haklılık payı olabilir belki, ama bırakın YSK anayasayı ihlal etsin. Anayasayı ihlal edenleri yargılarız. Sizler seçmenlerinize dürüst olun, ikiyüzlülüğü bırakın. Daha kendi adayınızı açıklayamazken Erdoğan’ın adaylığını belirlemekten vazgeçin" çağrısında bulundu.