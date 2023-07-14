Zafer Partisi Altınova sahilinden seslendi!

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Batur, Balıkesir Altınova sahilinde yönetmeliklere aykırı yapılan bir otelin önünde basın açıklaması yaptı.BALIKESİR (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Batur, Kıyıları Koruma Kanunu'nun uygulanmasını istediklerini Balıkesir'den yüksek sesle dile getirdi.

Balıkesir'de kıyıya yaklaşık 30-35 metre gibi bir mesafede yapılmış bir otel olduğuna dikkati çeken Batur, "Ruhsatı otel diye alınmış ama otel ruhsatı alınırken oda sayısı 100’ün altıda gösterilerek ÇED raporu almama yoluna gidilmiş. Şu anda oda sayısının 124 olduğu tahmin ediliyor. Oda sayısı dışında burası 1+1 ve 2+1’ler olarak bölümlere ayrılmış ve yabancılara satmaya başlamışlar. Halk, itirazda bulunmuş ve dava açmış, hisse satma yöntemine gidilmiş. Bakmışlar ki satamıyorlar; yürütmeyi durdurma gelir diye, hisse satmaya başlamışlar. Bu, günümüz ekonomisinin geldiği son nokta. Günümüzde “ekonomi” dediğimiz şey maalesef hükümetin anladığı kadarıyla inşaat ekonomisi, rant ekonomisi ve satma ekonomisi. Bunun dışında bir şey yapmadıklarından böyle bir şeye göz yumarak buradan da bir rant sağlıyorlar. Kimler rant sağlıyor? Zamanla öğreneceğiz. Sahibi kimdir, ruhsatı nasıl almış, kimlerden almış, kimler göz yummuş… Bir bir araştıracağız. Hepsi çıkacak, hiç merak etmeyin" diye konuştu.

Altınova’ya vatandaşların sesi olmak için geldiklerini ifade eden Batur, "Çünkü; kıyılarımız halkın kıyıları. Kıyıları Koruma Kanunu var. Kıyıları Koruma Kanunu’nun uygulanmasını istiyoruz. Yenisi, eskisi değil; Kıyıları Koruma Kanunu’nun doğru bir şekilde uygulanmasını istiyoruz. Önlerine böyle bir kütleyi koymuşlar ve bütün geçişi, bütün sahili, bütün manzarayı yok etmişler. Sonuç bundan ibaret" dedi.

Altınova Koruma Girişimcileri adına konuşan bir vatandaş da, Kıyı Kanunu'nun uygulanmasına ve yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair 16 Nisan 2022 tarihli ve 31811 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini anımsatarak, "Kıyılar halkın” sözünün kaynağı kanun ile belirlenmiş fakat ne yazık ki kıyı kenar çizgisi yok sayılmış ve bu inşaata ruhsat verilmiştir. Tüm bu sorunlar varken deprem gerçeği hiç düşünülmedi. Bilim insanlarından aldığımız ışık doğrultusunda bu otelin ruhsatının ne kadar yanlış olduğunu görüyoruz. Kıyı erozyonun yoğun yaşandığı ve deprem kuşaklarının içinde olan Altınova sahillerini çok büyük tehlike bekliyor. Çin Seddi gibi önümüzde duran bu inşaat, depremde ölüm inşaatı olacaktır" görüşlerini savundu.