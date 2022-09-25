Zafer'in kurucular kurulunda istifa!

Zafer Partisi Kurucular Kurulu üyesi Soner Çam, Ümit Özdağ’ın kendisini ve arkadaşını darp ettirdiğini iddia etti.ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi kurucular kurulu üyesi Soner Çam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kurucular kurulu ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıklarken, 20 kişi tarafından arkadaşıyla darbedildiğini duyurdu.

Çam, darp olayı ile ilgili azmettienin Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ olduğunu iddia etti.

Çam sosyal medya hesabından ayrıca darbedilen arkadaşının fotoğrafını da paylaştı.

https://twitter.com/Sonercamtrainer/status/1573979365452521473