Yüzde 25 sınıra 'İnce' gönderme

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kira artışına getirilen yüzde 25 sınırı ile ilgili düzenlemeye karşı akaryakıt ve vergi artışlarına yönelik 'ince' bir gönderme yaptı.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıkladığı ve dün TBMM Genel Kurulu'na sunulan önerge olarak kabul edilen kira artışının 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yüzde 25 ile sınırlandırılması sonrasında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den ilginç paylaşım geldi.

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kira artışını seçim sonuna kadar yüzde 25 ile sınırlamak sorunu çözüyorsa; benzin, mazot, şeker, çay, vergi artışları da yüzde 25 ile sınırlandırılsın" çağrısında bulundu.

https://twitter.com/vekilince/status/1534461315573481474

Hatırlanacağı gibi Düzenleme Borçlar Kanunu'na 'geçici madde' olarak eklenecek ve 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerini kapsayacak düzenlemede belirlenen yüzde 25 oranının üstünde yapılan artışlar geçerli sayılmayacak.