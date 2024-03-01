YSK'nın İYİ Parti kararı Tokat'ta gündem oldu

Tokat'ta İYİ Parti'nin Belediye Başkan adayı Dr. Şeref Menteşe'nin, 2019 yılında aldığı ceza nedeniyle adaylığının iptal edilmesi sonrasında, parti içinde ve kamuoyunda gergin bekleyiş devam ediyor.TOKAT HABER GAZETESİ / Nurhan İÇMEZ

TOKAT (İGFA) - Tokat'ta İYİ Parti'nin Belediye Başkan adayı Dr. Şeref Menteşe'nin, 2019 yılında aldığı ceza nedeniyle adaylığının Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilmesinin ardından, parti içinde ve kamuoyunda gergin bekleyiş sürüyor. İYİ Parti Tokat İl Başkanı Erkan Er'in açıklamaları ve Menteşe'nin duruşu, bu bekleyişi daha da önemli hale getiriyor.

İYİ PARTİ TOKAT'TA KARARLI: YENİ ADAY BEKLEMEDE

Erkan Er, YSK'nın aldığı karara ilişkin, "Tokat halkının vicdanına havale ediyoruz" ifadelerini kullanarak, parti olarak yeni bir aday belirleme sürecinin başladığını belirtti. Er, "Seçim Kurulu'nun kesin kararını bekliyoruz. YSK bize bir süre tanıdı. Bu süre zarfında yeni adayımızı belirleyeceğiz" dedi.

ŞEREF MENTEŞE: "HUKUK VE HAK GASPINA SEYİRCİ KALMAM"

Dr. Şeref Menteşe ise, kendisi hakkında çıkan haberlerin asılsız olduğunu ve yargı sürecine güvendiğini belirterek, "Tokat'ın derdiyle dertlendim. Beni durdurmak için yapılan her türlü hukuk ve hak gaspına seyirci kalmam mümkün değil" ifadelerini kullandı. Menteşe, "Kapalı kapılar arkasında istediğini konuşup yüz yüze gelince kameraların önüne gelince de hiçbir şey yokmuş gibi davranan bir zihniyetin karşısında dimdik ayağa kalktık. Evet, yapmış olduğumuz bu çalışmanın çok rahatsız ettiğini gördük. Elbette ki yargı bir karar verir. Halihazırda tarafıma tebliğ edilmiş resmi bir yazı yoktur. Sadece bunu fırsata çeviren goygoycular var. Ve en önemlisi de siyasi nezaketten nasibini alamamış soytarılar var. Bunlar ise Türk yargısına olan saygıyı ortadan kaldırdıkları gibi insana olan saygıyı da yok ettiler" şeklinde konuştu.