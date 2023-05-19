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YSK'dan Gemlik kararı
SİYASET 19.05.2023, 13:44
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Gemlik İlçe ve Bursa İl Seçim Kurullarının hukuka aykırı verdiği Gemlik’teki 169 sandıkta 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için kullanılan geçersiz oyların yeniden sayılması kararlarını iptal etti.BURSA (İGFA) - Bursa'da AK Parti'nin başvurusunu kabul eden Gemlik İlçe ve Bursa İl Seçim kurulları, ilçedeki 169 sandıkta 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için kullanılan geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar vermişti.
CHP hukukçuları konuyu YSK'ya taşıdı.
Yüksek Seçim Kurulu, Gemlik İlçe ve Bursa İl Seçim Kurullarının herhangi bir somut delil ve gerekçesi olmayan itirazları reddetmesi gerekirken kabul ettiğine karar vererek, İlçe ve İl Seçim Kurullarının kararlarını iptal etti.
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