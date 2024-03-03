YRP'li Sedat Yalçın, Bursa'da çarpık kentleşmeye dikkat çekti

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Bursa’nın ilçelerini karış karış gezen Yeniden Refah Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın, mahalle ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.BURSA (İGFA) - Mahalle gezileri kapsamında son olarak Yıldırım’ın Yavuz Selim ve Arabayatağı Mahallelerini ziyaret eden Sedat Yalçın, esnafa ‘hayırlı işler’ dileyip vatandaşların taleplerini, önerilerini ve şikâyetlerini yerinde dinledi.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden ve mahallelerin ihtiyaçlarına ilişkin istişarelerde bulunan Sedat Yalçın, her iki mahalledeki çarpık kentleşme sorununa dikkat çekti.

Yavuz Selim ve Arabayatağı’nın sürekli olarak göç aldığına işaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yalçın, her iki mahallede de çarpık kentleşmenin yoğun olarak yaşandığını vurguladı.

Bursa’nın en önemli sorunu fiziki kapasiteye oranla nüfus bakımından kontrolsüz şekilde büyümesi olduğunu ifade eden Yalçın, göçün ilçedeki nüfus artışının en önemli sebebi olduğunu belirterek, "İlçedeki kontrolsüz artışı da doğal olarak çarpık kentleşmeye neden oluyor. Çarpık kentleşme de ulaşımdan eğitime, sağlıktan şehirleşmeye birçok sorunu doğuruyor. Bu noktada her iki mahallemizi de Yeniden Refah’ın ‘Yeşil Bina’ ve ‘Dirençli Kent’ konseptini temel alan Kentsel Dönüşüm projeleriyle yeniden inşa edeceğiz. Mahallelerimizi ‘Yeşil Kent Kimliğiyle’ buluşturmakla kalmayacağız aynı zamanda komşuluk ilişkilerini dikkate alarak kültürel dokusunu da koruyacağız. Mahalle sakinlerimiz, güvenle yaşayabileceği konutlara sahip olacak. Mahallenin sosyal ve kültürel yönden gelişimini göz ardı etmeden yaşlılarımız, engellilerimiz, kadınlarımız, gençlerimiz ve çocuklarımız için Sosyal Yaşam Alanları oluşturacağız. Kentsel Dönüşüm projelerimizi, her bir vatandaşımızın sosyo-ekonomik durumunu dikkate alarak ortak akılla hayata geçireceğiz. Hiçbir esnafımız ve vatandaşımız mağduriyet yaşamayacak. Gelecek nesillere çarpık kentleşme yerine oksijenle dolu güzel bir yaşam alanı bırakmak bizler için önem arz ediyor. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz.. Bursa bizimle yeniden yeşile kavuşacak. Çünkü biz Şeyh Edebali'nin öğütlediği gibi "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışını benimsiyoruz” diye konuştu.