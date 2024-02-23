Yontar, Şevki Yılmaz’a Meclis’te tepki gösterdi

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, TBMM’de yaptığı konuşmada, katıldığı bir düğünde Atatürk’e bir kez daha hakaret ve beddua eden eski Refah Partili Şevki Yılmaz’a tepki gösterdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, TBMM’de yaptığı konuşmada, katıldığı bir düğünde Atatürk’e bir kez daha hakaret ve beddua eden eski Refah Partili Şevki Yılmaz’a “Atatürk'e düşmanlık besleyenlerin ahlaksız, etnisite meraklısı ve din üzerinden siyasi çıkar peşinde koşanlar olduğunu tüm milletimiz bilmektedir” sözleriyle tepki gösterdi.

Yontar’ın konuşması şöyle; “Rize eski Milletvekili ve Belediye Başkanı Şevki Yılmaz'ın medyaya düşen konuşmasında kurucu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Balkanları yurt edinmiş tüm Anadolu akıncılarına "Yahudi dönmesi" imasında bulunmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin ortak değeri olup ona yapılan saygısızlık Türk milletine yapılmış sayılmaktadır. Atatürk'e düşmanlık besleyenlerin ahlaksız, etnisite meraklısı ve din üzerinden siyasi çıkar peşinde koşanlar olduğunu tüm milletimiz bilmektedir. Eğer bu ülkede ezan sesini duyuyor ve bayrağımızın dalgalanmasını görüyorsak bunu Atatürk'e borçluyuz. "Geldikleri gibi giderler." diyen, ülkemizi küllerinden doğuran ve "Yunan galip gelseydi." diyenlerin eline bırakmayarak genç bir cumhuriyeti kuran Büyük Önder'imizi huzurlarınızda saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhun şad olsun Ata'm.”