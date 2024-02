Yontar, deprem bölgesinin sorunlarını TBMM'ye taşıdı

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, 6 Şubat depreminin yıldönümünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile deprem bölgesine giden heyette yer almıştı.ERDOĞAN DEMİR / ANKARA (İGFA) -CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, deprem bölgesi ziyaretinin ardından bölgede yaşananları TBMM'ye taşıdı. Yontar şunları söyledi:

Depremin birinci yıl dönümünde Kahramanmaraş’taydım; her yer yıkım, her yer acı, her yer anı. Orman yangınlarında “Öyle güzel evler yapacağız ki evi eski olanlar ‘Keşke benim de evim yansaydı.’ diyecekler.” diyen AK Partili Belediye Başkanı vardı. Dün de “Evlerini teslim alanların ölüsü yoksa ‘Yıkıldığı iyi olmuş, mis gibi villa verdiniz.’ diyorlar.” diyen bir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız oldu. Arlanmadan bunların söylenmesine pes diyorum. Cumhurbaşkanı çıkıyor “Oy vermezseniz hizmet alamazsınız." diyor. Hâlbuki depremzede “Çocuğum, eşim, annem kayıp.” diyor, Aile Bakanı “Kayıp vatandaş yok.” diyor. Deprem bölgelerine kurtarma ekibinin üç gün neden gelmediğini, Askerin neden kışladan çıkarılmadığını, İnsanların neden enkaz altında bırakıldığını net bir şekilde herkes anlıyor.