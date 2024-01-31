Yontar “Demokrasi ve hukuk devleti ilkeleri çiğnendi”

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararın okunduğu TBMM’de demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinin çiğnendiğini vurguladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Nurten Yontar, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine tepki gösterdi.

Açıklamasında halkın iradesi vurgusu yapan Yontar, “Anayasa Mahkemesi’nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay tahliye edilmedi. Hukukun ve yargı bağımsızlığının tartışıldığı günlerde TBMM’de Yargıtay 3. Dairesi'nin kararı okunarak Can Atalay’ın milletvekilliği düşürüldü. Bugün demokrasi ve hukuk devleti ilkeleri çiğnendi. Yaşama hakkı ellerinden alınan Hatay halkının iradesi yok sayıldı. Halkın iradesini yok sayanlara karşı hukuk mücadelemiz sürecektir” dedi.