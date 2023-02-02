Yılın ilk görüşmesi başladı... Erdoğan-Bahçeli bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi 'Devlet Bey Konağı'nda ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Son olarak 29 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen iki lider, bugünkü görüşmeyle aynı zamanda yeni yılın da ilk görüşmesini gerçekleştiriyor.

Devlet Bey Konağı'nda başlayan ikilinin görüşmelerinde, seçim süreci, yasal düzenlemeler, meclis çalışmaları gibi kritik başlıklar masada olmacağı ve ekonomi ve dış politikadaki gelişmelerin de ele alınması beklendiği kaydedildi.