Yığılca'da AK Parti İGM adayları sahada 

Yerel seçimlerin yapılmasıyla tüm il ve ilçelerde belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi adayları açıklandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - İsimleri açıklanan İGM adayları Ahmet Alkan ve Dursun Albayrak ilçe yönetimiyle birlikte kurumları ziyaret etti.

Ziyaretkerden oldukça memnun olduklarını belirten adaylar kurumlarda özveri ile karşılandı.

Adaylar kurum müdürleri ve tüm personel için "İlçe halkına gece gündüz her konuda izmet veren kurum amirleri ve personellerinin şahsımıza göstermiş oldukları ilgi ve sevgiden dolayı tşk ederiz. " ifadelerini kullandılar.