Yerli ve Milli Parti: Er geç iktidarız ama çok geç değil!

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, yerel seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, seçimlerin bir dönüşüm ve uyanışın habercisi olduğunu kaydett.ANKARA (İGFA) - Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, "Yerli ve Milli Parti, Er Geç iktidar olacak. Ama Çok Geç Değil!!" diyerek, Türkiye siyasetinde dengeleri değiştirecek bir iddiayı ortaya koydu.

Genel Başkan Mutlu, seçimin iktidara gereken dersi vermek için bir fırsat olduğunu belirterek, "Aynı zamanda, değişime ayak uyduran CHP'ye verilen bir şanstır. İstikrarsızlık abidesi olarak görülen İyi Parti'yi ve diğer partileri politik sahneden silmek için bir vesiledir" diye konuştu.

Genel Başkan Mutlu, Yerli ve Milli Parti'nin önünün açık olduğuna ve ilk genel seçimlerde tüm oyları toplayacaklarına olan inancını dile getirerek, "Genç liderimiz ve dinamik kadromuzla kuruluşumuzu tamamladık. Yeni ve diri bir 3. parti olarak ilk genel seçimde tüm oyları toplayacağımızdan eminiz. Çünkü bizim gücümüz, sadece Allah’ımıza ve milletimize dayanmaktadır. Vatanımıza, bayrağımıza, anayasanın ilk dört maddesine ve Atatürk ilkelerine olan bağlılığımız bizim için kutsal değerlerdir" diye konuştu.

"Yerli ve Milli Parti olarak Türkiye'nin dört bir yanında sesimizi duyurmaya devam edeceğiz ve 'Bekle bizi Türkiye' diyoruz. Bu seçim, gelecekte kazanacağımız çok daha büyük zaferlerin ilk adımıdır," diyen Mutlu, partinin ve üyelerinin vatansever mücadelesine vurgu yaptı. Yerli ve Milli Parti, tüm Türkiye'yi kapsayacak bir iktidar yolunda ilerlerken, Teoman Mutlu'nun liderliğinde, ülkenin demokratik ve milli değerlere olan inancını pekiştirecek adımlar atmaya devam edeceğini belirtti.