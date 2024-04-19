Yerli ve Milli Parti'den Mardin'de 'Milli Marş' kararına tepki!

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ve Savur ilçesi Belediye Meclisi'nin İstiklal Marşı'nı okutmama kararını şiddetle kınadı.Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin İstiklal Marşı kararına sert tepki göstertdi.

Söz konusu kararın Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı ve DEM Parti grubu tarafından, gündemde böyle bir madde olmadığı gerekçesiyle reddedildiğini ifade eden Genel Başkan Mutlu, "İstiklal Marşı, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin ve azminin sembolüdür. Bu marşa yönelik her türlü saygısızlık, doğrudan milletimizin değerlerine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık ruhuna yapılmış bir saldırıdır," dedi.

"Milli marşımızdan rahatsızlık duymak, Türkiye Cumhuriyeti'nden rahatsız olmak demektir" diyen Mutlu, "Bu, kabul edilemez bir durumdur ve tüm milletimiz tarafından reddedilmelidir. Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin ve ilgili meclis üyelerinin bu tutumu, milli birlik ve beraberlik ruhumuza aykırıdır. Yerli ve Milli Parti olarak, milli değerlerimizin korunması ve savunulması noktasında kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Milli marşımızın her platformda gururla okunmasının sağlanması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.