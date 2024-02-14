Yerli ve Milli Parti'den emeklilere çığır açan teklif

Yerli ve Milli Parti Emeklilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Atıcı, 16 milyon emeklinin tek derdinin geçim sıkıntısı olduğunu belirtti.ANKARA (İGFA) - Yerli ve Milli Partİ'de Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Atıcı, emeklilere yönelik çığır açan teklifte bulundu.i

Atıcı, açıklamasında; “2008 yılında yürürlülükten kaldırılan ‘Emekli aylık bağlama oranı, asgari ücretin en az yüzde 110’u kadar olmalıdır’ ibaresinin yeni düzenlemeler ile yürürlüğe girmesi gerekmektedir. Bu düzenlemenin yapılması ile en düşük emekli aylığı 35 bin 704 TL olacaktır. Söz konusu mevzuatın çalışmalarının yapılması ve yürürlüğe girmesine kadar geçen süre içinde tüm emeklilerin kök maaşlarına seyyanen 12 bin TL’lik zam yapılması emeklilere nefes aldıracaktır” diye konuştu.