"Yenişehir çiftçisinin mağduriyeti giderilecek"

AK Parti Bursa 2. Bölge Milletvekili adayı Ayhan Salman, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bazı çiftçilerin uygulama hatasından ötürü emekli olmalarının önündeki engellerin kaldırılacağını açıkladı.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Seçim çalışmalarını Yenişehir'de sürdüren AK Parti Bursa 2. Bölge Milletvekili adayı Ayhan Salman, İlçe Başkanı Mehmet İleri ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Salman ve beraberindekiler Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Muhtarlar Derneği ve Süt Üreticileri Birliği'nin yöneticileriyle görüştüler.

Süt Üreticileri Birliği'ni ziyaretinde Birlik Başkanı Nazif Tuna, Ziraat Odası'na üye çiftçilerin, Oda kayıtlarındaki tartışmalı bir uygulama sonucu emekli olamamalarını hatırlattı.

Tuna, çiftçilerin kendilerinden kaynaklanmayan bir hata yüzünden emekli olamadıklarını belirterek, bu konuyla ilgili ne gibi girişimlerde bulunulduğunu sordu.

Konu hakkında bilgisi olduğunu belirten Salman, yaptıkları girişimleri şöyle anlattı:

"SGK Bursa İl Müdürlüğü yetkilileriyle görüştüm. Söz konusu dönemlerde primini ödemiş olanların emekli edileceğini söylediler. Sorduğumuz yetkililer, 'Eğer prim ödediyse, o prim zayi olmaz, gün sayısına saydırılır. Ama Ziraat Odası kaydettirmemiş, çiftçi de prim ödememiş, o zaman yapacak bir şey yok' diyorlar. Çiftçinin ödemiş olduğu primler zayi olmayacak. O konuda bir sıkıntı yok. Mağduriyet primlerini ödeyenlerde var. Çiftçimiz ödemiş primini, Ziraat Odası ise tescili yaptırtmamış, kayıt ettirmemiş, çiftçimiz de 'benim ödediğim dekontlar var' diyor. İşte buna çözüm bulunacak. Herhangi bir sorun yok. Yetkililer, çiftçilerimizin SGK'ya müracaat etmelerini istiyorlar."

Bundan sonraki dönemde de çok çalışıp ülkeyi zenginleştirmeye çalışacaklarını ifade eden Salman, "Bu kadar badireye, bu kadar soruna rağmen daha güzel işler yapılacak. Bizden talep edeceksiniz, biz de koşacağız ve meselelerin çözümü için gayret edeceğiz. Teşkilatımızla birlikte Yenişehir'deyiz bugün. Yağmur yağıyor, bereketli bir gün, barajlarımız doluyor. Çok çalışıp ülkemizi zenginleştirmeye çalışacağız" diye konuştu.