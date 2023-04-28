Yenişehir CHP'den sandık güvenliği toplantısı

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere sayılı günler kala Bursa'nın Yenişehir ilçesine de siyasi partiler seçime yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri öncesi siyasi partiler, seçim gününe yönelik hazırlıklarına devam ediyorlar.

Siyasi partilerin liderleri başta olmak üzere kamuoyunda da sık sık tartışılan konuların başında sandık güvenliği geliyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bu yönde eğitim çalışmaları yaparak sandık güvenliği konusunda duyarlılığını gösteren CHP'de bu konu tüm yönleriyle ele alındı. Parti binasında önceki gün gerçekleştirilen toplantıda CHP Parti Okulu Eğitmeni Erkan Erdem, sandık görevlileriyle bir araya geldi.

Eğitim toplantısının açış konuşmasını yapan CHP Yenişehir İlçe Başkanı Ahmet Köse, "'Sandıklara neden sahip çıkmalıyız?' şeklindeki sorunun yanıtını, düzenlediğimiz bu gibi eğitim toplantılarında bulacaksınız. Seçim güvenliğine ilişkin son derece yararlı bilgilere sahip olacaksınız" dedi.

Eğitim toplantılarının tüm sandık görevlileri için tekrarlanacağını ifade eden Köse, "Elini taşın altına koyarak ve vakit ayırarak sandık görevi kabul eden ve bugün eğitime gelen bütün gönüllülerimize ve CHP Parti Okulu'na canı gönülden teşekkür ederiz" diye konuştu.

Parti Lokali'ndeki eğitim toplantısında, CHP Parti Okulu Eğitmeni Erkan Erdem ayrıca, partinin sandık ve seçim görevlilerine ayrıntılı bilgiler verdi.