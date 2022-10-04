Yeniden Refah'tan Bursa Yenişehir çıkarması

Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) Bursa il ve ilçe teşkilatlarının yöneticileri Bursa'nın Yenişehir ilçesini ziyaret etti.Gürhan ADANA / Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) - Yeniden Refah Partisi Bursa İl Başkanı Murat Kolancı, il ve ilçe teşkilatlarının başkan ve yönetim kurulu üyeleri Yenişehir'i ziyaret ettiler.

Kolancı ve beraberindeki konukları Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Ümit Yılgın ve ilçe yöneticileriyle partililer karşıladı. Kolancı ve beraberindekiler parti teşkilatına uğradıktan sonra esnaf ziyareti gerçekleştirdiler. Esnafların sorunlarını dinleyen Kolancı, ardından Çınarlı Camii Meydanı'nda bir basın açıklaması yaptı. Kolancı açıklamasında yerelde ve ülke gündemindeki konulara ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Yenişehir'in sorunları bildikleri söyleyen Kolancı, "Yenişehir havalimanı tarımsal ihracat havaalanı olarak hayata geçireceğiz. Tarıma dayalı sanayi açığını ortadan kaldıracağız. Bilecik Yenişehir yolunun bir an önce tamamlanması geçekleştireceğiz. Yenişehir’imizin hizmetlerden yeterince yararlanmasını sağlayacağız" dedi.

81 il ve 922 ilçede teşkilatlanmalarını tamamlayarak, yapılacak ilk seçimlere katılma hakkını kazandıklarını belirten Kolancı, haziran ayında 18 bin, eylül ayında ise 32 bin üye kayıt ederek kendi rekorlarını egale ettiklerini vurguladı.

Ekonomik sıkıntıların nedeninin paylaşımda adalet ilkesinin uygulanmaması olduğunu ifade eden Kolancı, "Çaresiz değilsiniz. Yeniden Refah Partisi tüm sıkıntılarımızdan kurtulmanın anahtarıdır. İktidarımızda köylü yeniden milletin efendisi olacak, yaşanmaz hal alan şehirler yeniden imar edilecek, tarım alanları katledilmeyecek, halkımız her alanda Yeniden Refah'lı günleri yaşayacak" diye konuştu.