Yeniden Refah, Şanlıurfa'ya Cumhurbaşkanı Danışmanı Gülpınar'ı aday gösterdi

Dr. Fatih Erbakan'ın genel başkanlığındaki Yeniden Refah Partisi, biri büyükşehir olan iki ilin belediye başkanını daha açıkladı. Yeniden Refah, Cumhurbaşkanı Danışmanı Mehmet Kasım Gülpınar'ı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi için aday gösterdi.ANKARA (İGFA) - Dr. Fatih Erbakan'ın genel başkanlığındaki Yeniden Refah Partisi, kesinleşen adaylarını duyurmaya devam ediyor.

Şanlıurfa ile Elazığ belediye başkan adayları Erbakan'ın onayı ardından duyuruldu.

Partiden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Danışmanı, Ak Parti MKYK Üyesi, 24-25-26-27. Dönem Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partimize katılarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız oldu" denilirken, 23. ve 24. Dönem Elazığ Milletvekili Faruk Septioğlu da Elazığ için Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

https://twitter.com/suatkilic/status/1749780978682278002

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç ise, Elazığ adayının açıklandığı paylaşımı alıntılayarak, "Faruk abi, yuvana hoşgeldin, Şanlıurfa’da ve Türkiye genelinde hayırlı hizmetlere hep birlikte yeniden vesile olacağız inşallah…" yorumunda bulundu.