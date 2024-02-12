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Yeniden Refah Partisi'nin Bilecik adayları belli oldu
SİYASET 12.02.2024, 11:36
Yeniden Refah Partisi(YRP) Bilecik Belediye Başkan adayları belli oldu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Yapılacak 31 Mart yerel seçimlerine tek başına katılma kararı alan YRP Bilecik Belediye Başkan adaylarını belirledi.
Buna göre Bilecik merkez adayı Cafer Arslanboğa olurken, Söğüt Abdullah Arslan,Osmaneli Samet İşbilir,Pazaryeri Nuri Kara, Gölpazarı Ayşe Köse, Bayırköy Samet Er, Dodurga Osman Yaman, Belediye Başkan adayı oldu.
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