Yeniden Refah Partisi'nden gövde gösterisi

Yeniden Refah Partisi Kocasinan İlçe Başkanlığı tarafından şehir merkezinde yüzlerce araçlık konvoy düzenlendi. Yoğun katılım ile gerçekleştirilen konvoyda Kocasinan Belediyesi Başkan Adayı Önder Narin seçimlerin en iddalı adayı olduğunu gösterdi.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Yerel seçimlere sayılı günler kala seçim çalışmalarına aralıksız devem eden Yeniden Refah Partisi Kocasinan İlçe Başkanlığı tarafından bin 500'ün üzerinde araçtan oluşan konvoy düzenlendi.

Erkilet Bölgesindeki Afad 112 binası önünde toplanan partililere iş makineleri , tarım motorları ve biçerdöver gibi araçlarında konvoya katılması dikkat çekti.

Düzenlenen konvoy ile Kocasinan Bölgesi'ndeki çiftçinin desteğini arkasına aldığını gösteren Belediye Başkan adayı Önder Narin, Kayseri'de adeta gövde gösterisi yaptı.

Konvoy güzergahı üzerinde vatandaşlardan da ilgi büyük ilgi gören Narin, vatandaşların alkışları ile Sivas Caddesi üzerinden Beyazşehir Mahallesi’ne kadar kasası açık pikap üzerinden vatandaşı selamlamdı.

Kayseri de bu kadar çok araç sayısı ve yüksek katılım ile yapılmış nadir konvoylardan biri olan bu konvoy Yeniden Refah Partisi'nin Türkiye ve Kayseri de ki yükselişinin önemli göstergelerinden birisi oldu.