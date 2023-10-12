Yeniden Refah Partisi'nden Filistin için miting

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, 14 Ekim Cumartesi Konya’da Filistin halkına destek için miting düzenleyeceklerini açıkladı.

KONYA (İGFA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi İşler Başkanı Suat Kılıç, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası Yeniden Refah Partisi Genel Merkezinde basın toplantısı gerçekleştirdi.

Kılıç, MYK’da 14 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’de Konya’da, ‘Özgür Filistin’ mitingini gerçekleştirme kararı aldıklarını belirterek, “Konyalıları ve çevre illerde yaşayan bütün vatandaşlarımızı Türkiye’nin her tarafından özgür Filistin, Kudüs, insan ve yaşam hakkı duyarlılığı olan bütün kardeşlerimizi Konya’da birlikte olmaya, özgür Filistin’in sesini bütün dünyaya duyuracak mitingimize katılmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında İsrail’in savunmasız masum sivilleri katlederek savaş suçu işlediğini kaydeden Kılıç, "Gazze’den yükselen feryada dünyanın ilgisiz kalması… İsrail’in hukuk tanımayan, uluslararası hukuku yok sayan, Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararlarını tanımayan, umursamayan tavırları Ortadoğu’yu bir kez daha kan gölüne çeviriyor. Bu bir İsrail-Filistin çatışması değil bu apaçık ilan edilmiş tarafları belli olan savaş halidir" dedi.