Yeniden Refah Partisi Kayseri'den koordinasyon toplantısı

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanlığı seçim çalışmalarını yönetecek olan Seçim Koordinasyon Merkezi bünyesinde ilk toplantısını yaptı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ferudun Öztaş toplantıya yönelik açıklamada bulunarak seçimlerde iddialı olduklarını dile getirdi.

Ferudun Öztaş açıklamasında ; Yaklaşık 200 den fazla kişiden oluşan bir yapılanma oluşturduk. Alt birimlerle birlikte bu sayı binleri buluyor. Seçime yönelik bütün detayları planlıyoruz. Herkesin yapması gereken ve yapılması planlanan çalışmaları tek tek gözden geçiriyoruz. Çok yakın zamanda milletvekili aday adayı sürecimizde başlayacak. Adaylar netleştiğinde ise çalışmalarımızı sahaya yansıtacağız. Kayseri de ayak basmadığımız alan , dokunmadığımız kesim kalmayacak. Milletvekilliği aday adaylığı için ön talepler geliyor , genel merkezimizden süreçle alakalı start verildiğinde bunların değerlendirmesi yapılacaktır. Önümüzdeki seçimlerin en büyük süprizi Yeniden Refah olacaktır. Seçim gecesi bunun ispatını herkes görecek. Ülkemize inşallah Yeniden Refah gelecek.