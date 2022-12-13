Yeniden Refah Kayseri İncesu'da iddialı

Yeniden Refah Partisi Kayseri İncesu İlçe Teşkilatı aralık ayı ilçe divanını coşkulu bir şekilde gerçekleştirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri İncesu İlçe Divan Toplantısı'na; il yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda ilçe sorumlusu Selahattin Sinopluoğlu, Hacılar İlçe Başkanı Kurtuluş Yıldırım, ilçe yönetim kurulu üyeleri, İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Turan ve teşkilatı, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Aras ve teşkilatı, mahalle temsilcileri ve sandık müşahitleri katıldı. Toplantıda aralık ayında yapılan teşkilat faaliyetleri hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda konuşma yapan İncesu ilçe Başkanı Mehmet Aras; genel seçimlerin yakın olduğunu, çalışmalara hızlı ve güçlü bir şekilde devam edilmesi gerektiğini, Türkiye'nin her ili ve ilçesinde olduğu gibi Yeniden Refah Partisi'nin İncesu'da da iktidarın alternatifi haline geldiğini vurguladı. Toplantıya katılan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür eden Aras altılı masanın vatandaşta bir ederi olmadığını ve iktidardan bezmiş olan halkın Yeniden Refah Partisi nden başka çıkar yolu olmadığını ifade etti.