Yeniden Refah Kayseri'de yeni atama

Seçim çalışmalarına hız veren Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanlığı seçim koordinasyon merkezi başkanlığına İl Sekreteri Ferudun Öztaş'ı atadı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

İl Başkanı Önder Narin'in önerisi ile il yönetim kurulu üyeleri tarafından SKM Başkanlığı'na seçilen Ferudun Öztaş ilk iş olarak seçim çalışmaları için görevlendirmeler yaptı.

Ferudun Öztaş yapacağı çalışmalar hakkında şu açıklamalarda bulundu. “ Her iki ittifakta mevcut durumda %50 çoğunluğa ulaşamıyor bu durumda seçimin kaderini Yeniden Refah Partisi belirleyecek. Cumhur İttifakı'na kızgın olan seçmen de, Millet İttifakı'ndan umudu kalmayan seçmen de Yeniden Refah Partisi ni alternatif olarak görüyor ve bize yöneliyor. Şuan çok büyük bir teveccüh var. Genel Başkanımız Dr Fatih Erbakan'ı cumhurbaşkanı yapmak için Kayseri Seçim Koordinasyon Merkezi olarak çalışmalarımıza başlıyoruz. Genel merkez SKM'den aldığımız talimatlar ile milletvekili adaylarının çalışmaları , saha aktiviteleri , medya tanıtım , strateji ve programlar ile seçim sandığı çalışmalarına kadar her şey bir bütün ve program dahilinde olacak. ABeni bu göreve layık gören başta İl Başkanımız Önder Narin olmak üzere bütün il yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ederim. İman varsa imkan da vardır."