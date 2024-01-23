Yeniden Refah'ın adayı Sedat Yalçın: Bursa'ya değer katacağız

Bursa’nın önde gelen siyasetçilerinden Sedat Yalçın, Yeniden Refah Partisi’nden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığını açıklanması sonrasında Bursa dönüşü yoğun katılımla karşılandı.BURSA (İGFA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Naim Öztürk, Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Mesut Yıldız, Yeniden Refah Partisi Bursa İl Başkanı Murat Kolancı’nın yanı sıra YRP İlçe Belediye Başkan adaylarının katılımıyla gerçekleştirilen Aday Tanıtım Toplantısına Bursa Basını ve partililer yoğun ilgi gösterdi.

Ankara dönüşü Kestel’de partililerin sevgi gösterileriyle karşılanan Sedat Yalçın’a, Aday Tanıtım Toplantısı’nın yapılacağı salona kadar coşkulu bir konvoy eşlik etti.

Yeniden Refah Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sedat Yalçın, Aday Tanıtım Toplantısında yaptığı konuşmada Maliye ve Hazine Bakanlığı’nda 10 yıllık bir geçmişi olduğunu belirterek “Daha sonra Yeminli Mali Müşavir olarak büyük firmalara danışmanlık yaptım. Sonrasında ise siyasetin içerisinde yer alarak 20 yılı aşkın bir süredir Bursa ve ülkemize hizmet ettim” dedi.

Kentlerin, kamunun ve vatandaşın yaşadığı sorunların tek bir yönden ele alınamayacağına vurgu yapan Sedat Yalçın, sorunların çözümünde farklı uzmanlık alanlarının sürece dahil edilmesi gerektiğine işaret etti. Bursa'da kimsenin ötekileştirilmeyeceği, herkesin ulaşacağı bir yönetim olması gerektiğine vurgu yapan Yalçın, "Bursa binlerce yıllık birikimin hayata geçirdiği bir şehir. Sanayi kültürü olan, tarım toprakları olan ve turizmin olacağı bir kent. Ders çalışmak gerekiyor. Bilmeden çözemeyiz. Dünyada tüm şehirler rekabet halinde. Turizmde, yatırımda hemen hemen her kimlikte yarışmalı. Çevre bilinci olmayan şehre turist te gitmiyor yatırım da. Çevrenin temiz tutulması gerekiyor. Bursa fiziki şartlarını zorlamış bir şehir. Sanayiden çok daha fazla kazanç sağlayabiliriz. Dünyada yeşil OSB diye bir şey var. Şehrin içinde hiç sanayi göremezsiniz. Her biri şehir dışında. Sürdürülebilirlik kültürü var. Bunu yapacak olan kamu yönetimi. Toplumun ekmeğiyle oynamadan, herkesin içinde yer alabileceği bir çözüm olmalı" diye konuştu.

Enerji konusuna ilişkin önemli açıklamalarda da bulunan Yalçın; dezavantajlı gruplara yönelik net projeleri olduğunu, her hafta birini açıklayacaklarını ve özellikle öğrencilerin barınma sorununu çözüme kavuşturacaklarını vurguladı.

“SUYA YÜZDE 40 İNDİRİM YAPACAĞIZ”

AK Parti Bursa İl Başkanlığı yaptığı dönem boyunca 4 önemli seçimi başarıyla yöneterek tarihi işlere imza attıklarına işaret eden Sedat Yalçın; “Biz yaptığımız işlerin hesabını vermek gibi bir kültüre sahibiz. Size emanet edilen milletin malını değer kaybetmeden teslim edilmesi gerekir. Bu süreçte Yeniden Refah Partisi'nin seçim harcamalarını şeffaf bir şekilde göreceksiniz. Her hafta basın buluşması yapacağız. Bursa’yı liyakatı esas alarak yöneteceğiz. Son 3 haftada yıllardır hazırladığımız projelerimizi sunacağız. Ayrıca nasip olur da seçimi kazanırsak Bursa’nın ilk kademe sularında yüzde 40 indirim yapacağız.”dedi.

Seçim süresince sadece Bursa’yı konuşmak istediğini dile getiren Yeniden Refah Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sedat Yalçın, tüm adaylara da aynı şeyi yapmaları konusunda tavsiyede bulundu.

Bursa İl Başkanı Murat Kolancı da, Yeniden Refah Partisi, 94 ruhuyla Bursa'da kendi adayıyla seçimlere gittiğini belirterek, "Artık işin sahibi direksiyon başına geçiyor. Yeniden Refah Partisi, Bursa siyasetine yön verecek" dedi.