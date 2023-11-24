Yeniden Refah Bursa'da üç ilçe adayını açıkladı

Fatih Erbakan'ın genel başkanlığındaki Yeniden Rafih Partisi, Bursa'da ikisi dağ ilçesi olmak üç ilçede belediye başkan adaylarını belirledi.BURSA (İGFA) - Siyasi partilerde bir yanda yerel seçimlere yönelik aday adayları başvuruları ve aday belirlemel işlemleri sürerken Yeniden Refah Partisi'nden büyük hamle geldi.

Fatih Erbakan Genel Başkanlığı'ndaki Yeniden Refah Partisi, Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Büyükorhan ve Harmancık ilçelerinde belediye başkan adaylarını kamuoyuna açıkladı.

KOLANCI: “TÜM BELEDİYELERİ ALACAĞIZ”

Bursa İl Başkanı Murat Kolancı, seçim bölgelerinde dengeleri alt üst edecek ve belediye seçimlerinden büyük bir zaferle çıkacak nitelikte isimleri Genel Başkan Erbakan'ın bugün gerçekleşen aday tanıtım toplantısında bizzat açıkladığını anımsatarak, "İnegöl, Harmancık ve Büyükorhan’da vatandaşımız artık Yeniden Refah Partimizin misyonu ve vizyonu ile hizmet belediyeciliği ile tanışmış olacak. Bu minvalde İnegöl’ümüz için çok değerli Elektrik Mühendisi Mehmet Kaygusuz, Harmancık için Ahmet Can ve Büyükorhan için çok Enes Yılmaz Belediye Başkan adaylarımız olarak açıklandı. Önümüzdeki günlerde diğer ilçelerin de adaylarını ilan edeceğiz. Yerel seçimlerle birlikte Yeniden Refah kadroları olarak, tüm Belediyeleri alacağız ve

vatandaşımızla özlenen samimiyeti, Yeniden buluşturacağız" diye konuştu.