Eski bakanlardan Yaşar Okuyan'ın 2019'de üyesi olduğu CHP'den ihraç edildiği bildirildi.ANKARA (İGFA) - Siyasete MHP'de başlayan ve ANAP'ın kurucuları arasında yer alan, 2019 yılının Şubat ayında CHP'ye katılan Yaşar Okuyan, CHP'den ihraç edildi.

Haber, partinin sosyal medya hesabından da, "Sayın Yaşar Okuyan'ın partimiz ile ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/herkesicinCHP/status/1628357646116872192

Hatırlanacağı gibi, Yaşar Okuyan geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için ''İzmir'de en az 5-6 milletvekilini çıkaracaklarını söylüyordum. Geçen hafta da kongrelerine gittim, ancak bu görüşümü geri aldım'' demiş ve şunları kaydetmişti:

''Çünkü Meral Akşener ve yanı başında olan 2-3 kafadarın ucuz politika ve zikzaklarıyla giden bir durum var. Şu anda Kılıçdaroğlu kazanamaz algısını yaratan kim? Partisi yüzde 10 aldı, kendisi ise yüzde 7'de kaldı. Meral Akşener masayı dağıtır, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına terslik yaparsa bunun bir bedeli olur, elimde belgeler ve dosyalar var hepsini açıklarım. Hepsi de İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler. Konuşturtmasın beni. İhanettir."