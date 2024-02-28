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Yaşar Birgül'den 28 Şubat açıklaması

SİYASET 28.02.2024, 11:35
Yaşar Birgül'den 28 Şubat açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Kocaeli İl Sorumlusu Yaşar Birgül, “28 Şubat Post modern darbesi darbeler arasında en iyi planlanmış, en zararlısı ve en utanç verici olanıdır." dedi.KOCAELİ (İGFA) - Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Kocaeli İl Sorumlusu Yaşar Birgül 28 Şubat’ın yıldönümü vesilesiyle basın açıklamasında bulundu. Yazılı basın açıklaması yapan Yaşar Birgül, “Bize göre 28 Şubat Post modern darbesi darbeler arasında en iyi planlanmış, en zararlısı ve en utanç verici olanıdır. Çünkü bazı mihrakların iddia ettiği gibi 28 Şubat’ta sadece siyasete müdahale edilmedi. Gerçekte cuntacılar, beşli çete (TİSK. TESK, TOBB, TÜRK- İŞ, DİSK) ve dış güçler, Türkiye’de siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda meydana gelen milli ve bağımsız çizgideki olumlu gelişmelerden rahatsız oldular ve bu alanların hepsine doğrudan veya dolayı müdahale ettiler. İşçi, İşveren ve halkın yüksek çıkarlarının karşısında durarak sınavı kaybettiler.

Peki, Millî Görüş’ten ve Erbakan Hoca’dan neden bu kadar neden korktular?  Erbakan Hocamız milletimize aslını, şanlı geçmişini hatırlattı. Onlara güçlerini, imkânlarını, Anadolu’nun tarihi mirasını gösterdi. Emperyalist şer güçlere karşı hayır denilebileceğini, onurlu durulabileceğini gösterdi. İslam âlemine Siyonizm’in ve onun kontrolündeki batı medeniyetinin gerçek yüzünü gösterdi. Erbakan Hocamız, İslami duyarlılığı olan kitlelere ve özellikle mütedeyyin İnsanlara siyasi bilinç kazandırdı ve siyasi örgütlenmeyi öğretti. Onları siyasetin merkezine taşıdı ve Batı taklitçisi sağcı partiler içerisinde yok olmaktan kurtardı. Böylece Anadolu’nun köylü, işçi, esnaf ve memur çocukları belediye başkanı seçildiler. Milletvekili, bakan, başbakan ve hatta cumhurbaşkanı olabildiler.

ANADOLU İNSANLARINA UMUT OLDU

Erbakan Hocamız, yabancılara hayır denilebileceğini onurlu durulabileceğini gösterdi. Erbakan Hocamız, sömürgeciliğin yeni adı olan neo liberalizm ve küreselleşmenin ipliğini pazara çıkardı ve D-8’i kurdu. İslam Birliği’nin ilk adımını attı. Bütün geri kalmış ülkelere ve İslam coğrafyasına demokrasi seçeneğini gösterdi. Baskı altında kalan Anadolu insanlarına umut oldu. Erbakan Hoca, dolar isimli yeşil bir kâğıtla sömürüldüğümüzü, buna karşı Müslüman ülkelerin de müşterek para sistemi olarak “İslam Dinarına geçmesini tavsiye ediyordu. Bu söylemlerin dış güçleri ne kadar ürküttüğünü tahmin edebilirsiniz.

Sonuç olarak, 28 Şubat darbesi üzerinden 27 yıl geçmiş olmasına rağmen, Türkiye hala dış borç sarmalı, dış borç faizi, bütçe açığı, dış ticaret açığı, işsizlik, yatırımsızlık ve üretimsizlik bakımından zor bir dönemecin içerisine girmiş bulunmaktadır.

İBRET ALINMASI GEREKEN BİR KONUDUR

Eğer ki, 28 Şubat süreci yaşanmamış olsaydı Türkiye istikrar, güven ve kalkınmışlık açısından çok önemli noktalara ulaşmış olacaktı. 28 Şubat sonrası gelen hükümetler eliyle sekteye uğratılan D-8 projesi planlandığı gibi yürütülseydi, Suriye, Irak, Mısır, Libya, Yemen gibi Müslüman ülkeler bugünkü durumunda olmazlardı, ABD Yönetimi Dünyanın külhanbeyiymiş cüretini gösteremezdi. 28 Şubat darbesi üzerinden 27 yıl geçmiş olmasına karşın hala 54. Hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın başarılı icraatlarından sıklıkla bahsedilmesi ve Ortadoğu başta olmak üzere işaret ettiği birçok konuda haklılığının ortaya çıkması üzerinde önemle düşünülmesi ve ibret alınması gereken bir konudur. Bu vesileyle Erbakan Hocamızı rahmet ve minnet ile anıyoruz.

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