"Yaptıklarımızı bir saate sığdıramıyoruz"

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Yalçın, mahalle temsilcileriyle yaptığı toplantıda, “5 yıl önce tanıttığımız 100 Ağartan Projelerimiz 210’u geçti. Yaptıklarımızı bir saatte anlatamıyoruz.” dedi.

Mehmet UZEL / KAYSERİ ( İGFA) - Bir düğün salonunda düzenlenen toplantıya Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz, MHP Talas İlçe Başkanı Kayhan Saraç, kadın ve gençlik kolları ile mahalle temsilcileri katıldı.

Salonu dolduran partililerin coşkulu desteğiyle karşılanan Başkan Yalçın, tek tek masaları dolaşarak sohbet etti.

TEŞKİLATLARDAN TAM DESTEK

Toplantının açılışında konuşan AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz, “Rabbim Talas’a Mustafa Yalçın gibi bir değeri nasip etmişken biz de kardeşleri olarak bize düşen kendisine yanında olmak ve en yüksek oranda seçilmesini sağlamaktır. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Tüm mahalle teşkilatları olarak gayret göstereceğiz” dedi.

MHP Talas İlçe Başkanı Kayhan Saraç da “Bizler gerek AK Parti gerekse MHP Talas ilçe teşkilatları olarak bize emanet edilen mevcut belediye başkanımız Mustafa Yalçın beyin arkasında duracağız” diye konuştu.

“BU SIRADAN BİR TOPLANTI DEĞİL”

Daha sonra salondakilerin yoğun tezahüratları eşliğinde kürsüye gelen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yapılan toplantının sıradan bir bilgilendirme toplantısı olmadığını belirterek, “Bu toplantı 15 Temmuz’da devletin bekası için adı konulan Cumhur İttifakı’nın Türkiye üzerindeki göstergesi, hakimiyetinin belirgin noktalara taşınması toplantısıdır. Toplantımız bu devlet, vatan, ezan ve bayrak benim diyen insanların cepheye giderken bir askerin nasıl ki askeri teçhizatla donanması gerekiyorsa sizlerin de aynı şekilde donanmasının toplantısıdır. Allah razı olsun hepiniz en benim kadar hassassınız. Davamızın kılcal damarları olarak sizlerle inşallah sonucu mahallelerde hemen alırız.” ifadelerini kullandı.

“GİTTİĞİMİZ HER YERDE TEŞEKKÜR ALIYORUZ”

“5 yıl önce bu salonda 100 Ağartan Projelerimizi tanıtmıştık” diyen Başkan Yalçın, şöyle konuştu: “Allah nasip etti bugün 210’un üzerinde hizmet gerçekleştirdik. Bizim insanımız merkezdekiyle ve kırsaldakiyle en güzel hizmetlere layık. Şimdiki seçime göreve geldiğimiz ilk günden beri çalışarak hazırlandık. Seçime 3 ay kala sokağa inersen kimse bunu yutmaz. Biz çok şükür gönül rahatlığıyla gerek apartmanlara gerekse kırsala gidiyoruz. Bize ‘hoş geldiniz Allah sizden razı olsun’ diyorlar. 5 yılda yapılanları 1 saatte anlatmak enteresan ama bu da ayrı bir keyif.”

ANKETLERDE ÇARPICI SONUÇ

Başkan Yalçın yapılan anket sonuçlarını da paylaşarak, “Son yaptırdığımız anketlerde en çok hangi televizyonu seyrediyorsunuz sorusuna yüzde 25’i Fox TV derken, belediye çalışmalarından memnuniyet oranı yüzde 80-83 bandında ortaya çıkmış. Elhamdülillah. İnşallah bunun sandığa yansıması da sizlerin sayesinde olacak.” şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın konuşmasının son bölümünde 5 yılda Talas’ta yapılan önemli çalışmalardan oluşan kesitleri sunum eşliğinde anlattı.

Başkan Yalçın, 1,5 saat süren konuşmasının sonunda sözlerini yoğun alkışlarla tamamladı.