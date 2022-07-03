Yabancılara kapatılan mahallelerdeki uygulama nasıl olacak?

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yabancılara kapatılan mahallelerle ilgili söz mahallelerde ikamet eden yabancıların durumunun ne olacağını sordu.ANKARA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, 1 Temmuz 2022 itibarıyla yabancılara kapalı mahalle sayısının 1169’a çıkarıldığını söyledi. Erkan Aydın verdiği önergede Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamadaki, “Ülkemizde çeşitli bölgelerdeki yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurularak daha önce belirli illerimizdeki 781 mahallede yeni doğan ve çekirdek aile dışında geçici koruma kaydına, uluslararası koruma kaydına, ikamet iznine, uluslararası koruma ile ikamet izni kapsamındaki yabancıların ikamet ili değişikliği yapılması işlemlerine kapatılmıştır” ifadelerini hatırlatarak Bakan Soylu’ya şu soruları yöneltti:

“YASAK GETİRİLEN MAHALLERİNİN YAKINLARINDAKİ MAHALLELERE YERLEŞEBİLECEKLER Mİ?”

“Aldığınız kararın uygulama kriterleri nelerdir? Uygulayıcı makamların sorumlulukları nelerdir? Söz konusu mahallelerde ikamet eden yabancıların durumu ne olacaktır? Karar söz konusu mahallelerde iş yeri sahibi olanlar için de geçerli midir? (Örneğin Bursa İli Osmangazi ilçesi Çırpan ve Altıparmak Mahallelerinde çok sayıda Suriye vatandaşı ikamet etmektedir) Bu kişilerin durumu ne olacaktır? Yabancılar yasak getirilen mahallerin yakınlarındaki başka mahallelere yerleşebilecekler midir?”