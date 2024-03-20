Vedat Güler: “Belediye işçilerinin haklarını savunmak için adayım”

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi Adayı Vedat Güler, “İşçi haklarını savunmak için bu onurlu göreve talip oldum” dedi.İZMİR (İGFA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi Adayı Vedat Güler, Karşıyaka Belediye Meclis üyeliğine neden aday olduğunu düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

“Bir emekçi olarak Belediye ve şirketlerinde çalışan işçi ve memur emekçi arkadaşlarımızın sorunlarını iyi bildiğimi düşünüyorum,” diyen Vedat Güler şöyle devam etti:

“Çünkü ben müteahhit değil emekçiyim. Türkiye İşçi Partisi olarak geçmişten günümüze emekçilerin hakkını savuna geldik ve savunmaya devam edeceğiz. Sizler beni belediye meclis üyesi olarak seçerseniz emin olmanızı isterim ki işçi arkadaşlarımızın emeklerinin sömürülmesine izin vermeyeceğim bu yönde sizlerle mücadele edecek ve mecliste sizlerin sözcüsü sesi olacağım. Menfaat guruplarının çıkarlarına karşı işçilerin hakkını savunmak için mücadele edeceğim. Mecliste sizin sesiniz olmak için oylarınıza talibim, ben değil biz olarak hareket edeceğim ve haklarınızı sonuna kadar savunacak bir emekçi arkadaşınızın mecliste sesiniz olmasına destek vermenizi bekliyorum.”