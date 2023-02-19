Vecdet Öz: Çöken binalar değil yönetim ahlakı!

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, iktidarın deprem afetinde uyguladığı politikalara ilişkin önemli değerlendirmede bulundu. Başkan Öz: "20 yılda ülkemizin sistemini çökerttiler" dedi.ANKARA (İGFA) - 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremin yankıları devam ederken Başkan Öz de iktidarın uyguladığı politikalara ilişkin görünmeyeni görüp, çok önemli değerlendirmede bulundu.

Başkan Öz tek suçlunun müteahhitler olmadığını ifade ederek: "İmar affıyla gitti binlerce can acımak yok, vicdan yok. Evsiz barksız kaldı soğukta biçareler yardım yok, insaf yok. Aveneler sırıtıyor deprem meydanında edep yok, arlanma yok. Dalkavuklar çevirdi yardımı şova görgü yok, adap yok. Birkaç Müteahhit oldu günah keçisi, sindi fail devlet postuna kanun yok, nizam yok. 20 yılda çöktü sistem riya çok, devlet yok. Bu ilk değil ki ders alına izan yok, akıl yok. Sardı cehalet dört bir yanı hurafe çok, bilim yok Gidişat kötü dostlar, uyanmazsak eğer ki gelecek yok, vatan yok" dedi.