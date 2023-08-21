Vatan Partisi: Sağlıkta Şiddet Yasası'nın kapsamı genişletilmeli

Vatan Partisi Meslek Örgütleri Büro Başkanı Osman Yılmaz, sağlıkta şiddete karşı iş bırakma eylemi gerçekleştiren veteriner hekimleri destekleyen yazılı açıklamada bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Vatan Partisi Meslek Örgütleri Büro Başkanı Osman Yılmaz, sağlıkta şiddete yönelik yazılı açıklama yaptı.

Veteriner Hekimlerimize yönelik artan şiddet olaylarını sebebiyle Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve 56 Veteriner Hekim Odası’nın öncülüğünde gerçekleştirilen iş bırakma eylemini desteklerini belirten Yılmaz, "Arazi şartlarında ve kamerasız ortamlarda çalışan, mobing, fiziksel saldırılara maruz kalan veteriner hekimlerimizin şiddete karşı yükselttikleri seslerini selamlıyoruz. Veteriner Hekimlerimiz, toplumun gıda sağlığına hatta ülkenin hayvan varlığına ve ekonomisine katkıları tartışmasız olan ve ülkenin hayvan haklarına, teşhis, tedavi uygulamalarını gerçekleştiren sağlık çalışanlarımızdır" dedi.

SAĞLIK İŞ KOLU BÜTÜNDÜR

Sağlık çalışanlarımıza yönelik Sağlıkta Şiddet Yasası uygulamaların iyileştirilmesi için çalışmalar yürütülürken, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Sağlık Hizmetleri Sınıfında faaliyetlerini sürdüren ancak Sağlık Bakanlığında çalışmayan veteriner hekimler, hemşireler, tabipler, fizik tedavi uzmanları ve diğerleri bu iyileştirmelerden faydalanamadığına dikkati çekildi. Vatan Partisi olarak veteriner hekimler ve kamu sağlığı için denetim ve kontrol görevi yapan diğer kamu personelini de içine alacak şekilde “Sağlıkta Şiddet Yasasında” düzenleme yapılması taleplerinin takipçisi olacaklarını ifade eden Yılmaz, yazılı açıklamasında, "Kuracağımız Üreticilerin Milli Hükümeti’nde insan sağlığını piyasaya feda eden, hastayı müşteri olarak gören sistemi değiştirecek, hastalıkları önleyici sağlık hizmetlerine öncelik verilecektir. Sağlıkta hizmetinin planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesine, sağlık görevlileri ile hizmetten yararlananların etkin katılımı sağlanacaktır. Bu bağlamda ayrım gözetmeksizin bütün sağlık çalışanlarımızın sorunlarına çözüm getirilecektir. Böylece Türkiye’nin en önemli gücü olan nitelikli iş gücümüzün sağlık çalışanlarımızın mali özlük haklarının iyileştirilmesi ve sağlıkta şiddetin önüne geçilmesinde kalıcı çözüm üretilecektir" ifadelerini kullandı.