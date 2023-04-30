Vatan: Kiralar 3 yıl dondurulacak!

Türkiye’de tüm seçim çevrelerinde olduğu gibi Malatya’da da kendi adaylarıyla seçime giren Vatan Partisi’nden kira krizine ilişkin açıklama yapıldı.MALATYA (İGFA) - Malatya’da depremden bu yana kiraların iki katına çıktığının belirtildiği açıklamada, Vatan Partisi olarak deprem bölgeleri başta olmak üzere Türkiye genelinde “kira artışlarının 3 yıl süreyle dondurulacağı” vurgulandı. Fahiş kira fiyatları ile ilgili TBMM’ye sundukları kanun teklifinin ayrıntılarının anlatıldığı basın açıklaması Vatan Partisi Malatya Milletvekili Adaylarının imzasıyla yapıldı.

Açıklamada, Malatya'nın iki ayda yüzde 93.2 ile en yüksek fiyat artışının gerçekleştiği il oluğunu belirten partililer, Malatya'daki reel fiyat artışı böyleyken cari fiyat artışı ise yüzde 307'yi bulduğu, geçen yıl 11.6 TL olan metrekare fiyatının bu yıl 47.2 liraya çıktığını kaydetti.

"Bugün hangi esnafla konuşsanız, hangi kahveye gitseniz, sokakta selamlaştığınız hangi vatandaşımıza sorsanız en yakıcı sorunlardan birisi füze gibi yükselen kira bedelleridir" diyen Vatan Partililer, "Konut ve iş yerlerinin kira bedellerindeki astronomik artışlar milletimizin belini büküyor. En temel insan hakkı olan barınma hakkımız, fırsatçıların insafına bırakıldı. Depremde evi yıkılan insanlarımız çadırlardan, konteynırlerden kurtulamıyor. Herkese konteynır olsa yine iyi; dükkanı ağır hasarlı, malı göçük altında kalmış birçok esnafımız hâlâ konteynır bekliyor. Geçici olarak şehir dışına çıkmak zorunda olan hemşehrilerimiz memleketlerine dönemiyor. Göçükten kurtulan esnafımız bu kez dükkân kiralarının altında kalıyor. Hayal tacirliğine, belirsiz vaatlere Malatyamızın karnı toktur. Televizyonlarda, gazetelerde birbirlerinin alternatifi olarak sunulan sistemin iki duvarının temsil ettiği boş hayaller ve belirsiz vaatler Malatya’nın derdine derman değildir. Milletimizin belini büken kira artışları karşısında düzen partilerinin bir çözümü yoktur. Milletimizin canını yakan, üretimin yeniden canlanmasının, çarşıların şenlenmesinin önündeki en büyük engellerden birisi olan kira artışlarına karşı hazırlayıp Meclis Başkanlığına sunduğumuz “Kira Bedellerinin Üç Yıl Süreyle Dondurulmasına ve Yeni Kira Sözleşmelerinin Düzenlenmesine İlişkin Kanun Önerisi”ni Malatyalılarımızın dikkatine sunuyoruz" çağrısında bulundu.

Vatan Partili milletvekili adayları, kira çilesini çözecek 9 maddelik kanun teklifini kamuoyuyla paylaştı:

1. Vatan Partisi, Meclis’e girdiğinde bütün ailelerin çağdaş ve güvenli konut ihtiyacını beş yıl içerisinde çözüme kavuşturacak. Herkese, sağlıklı, güvenli, depreme dayanıklı ve rahatça yaşayabileceği konut sağlanacak. Bu hedefe ulaşmak için konut yapımı planlanacak, kooperatifleşme desteklenecek. Konut sorunu serbest piyasanın insafından kurtarılacak ve temel barınma hakkı kapsamında ele alınacak, bütün vatandaşlarımızın çağdaş ve güvenli barınma hakkı devlet eliyle sağlanacak.

2. Mevcut kira sözleşmelerinde belirlenen kira bedelleri üç yıllığına dondurulacak.

3. Bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, yeni kira sözleşmeleri için tavan bedel uygulanacak. Uygulama, kira bedellerinin dondurulduğu üç yıl içinde yapılacak yeni sözleşmeler için de geçerli olacak.

4. Kira tavan bedelleri ilçe belediyeleri bünyesinde kurulacak Kira İzleme Kurulları tarafından belirlenecek. Kira sözleşmeleri bu tavan bedele göre yapılmak zorunda olacak. Konut ve işyerlerinin metrekare birim kira tavan bedelleri şu kıstaslara göre sınıflandırılacak: Arsa rayiç bedeli, Bina yaşı, Teknik özellikler, Şerefiye.

5. İlçe Belediye Kira İzleme Kurulları’nın belirlediği kira bedelleri, halkın yaşam koşullarını kolaylaştırmak ve ülke çapında uyum sağlamak amacıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak Kira İzleme Kurulu tarafından denetlenecek.

6. Kira bedellerine uygulanacak artış oranları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kira İzleme Kurulu tarafından yıllık olarak belirlenecek.

7. Kira bedellerinin dondurulduğu üç yılın sonunda, kira bedelleri ancak Kurullarca belirlenen tavan bedelin altında kalan konut ve işyerlerinde artırılabilecek.

8. Konut ve işyeri kira sözleşmeleri e-devlet uygulaması üzerinden kiralamaya taraf olanlardan biri tarafından kira sözleşmesinin düzenlendiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirilecek. Kira ödemeleri banka ya da PTT aracılığıyla yapılacak. Resmî ve resmî olmayan farklı kira sözleşmelerinin saptanması durumunda sözleşmeye taraf olanlara sözleşmedeki yıllık kira bedelinin iki katı tutarında ceza uygulanacak.

9. Tapu harçları ve vergiler, ikinci konuttan başlayarak artan oranda artırılacak.