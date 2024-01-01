Urla aday adayı yönetmeliğe ilham oldu

İzmir'de Urla Belediye Başkan Aday Adayı Şafak Sol’un Urla’nın geleceğine ışık tutan perspektifle turizm vizyonu ve açıklamaları Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yönetmeliğinin ilham kaynağı oldu.İZMİR (İGFA) - Urla Belediye Başkan Aday Adayı Şafak Sol, katıldığı bir televizyon programında turizm ve konaklama alanında yapmayı planladığı kurumsallaşma ve düzenlemeleri halka duyurmuştu. Sol’un öngörüleri, turizm sektöründe yeni bir düzenlemenin hayata geçirilmesiyle paralellik gösterdi.

Sol, son zamanlarda bir televizyon programına katılarak turizm ve konaklama sektörü için önemli düzenlemeler yapmayı planladığını halka duyurdu. Sol’un öngörüleri ve projeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 28 Aralık 2023’te yayınlanan ‘Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına İlişkin Yönetmelik’ için ilham kaynağı oldu.

Bu yeni yönetmelik, günlük ve kısa dönem konut kiralamalarını düzenleyerek sektörde faaliyet gösteren herkesin belirtilen gerekliliklere uymasını öngörüyor. Şafak Sol’un açıklamaları, bu düzenlemenin ruhunu oluşturacak bir şekilde, halkın onayıyla bir sistem ve stil içinde misafirleri ağırlamaya yönelik bir kurumsallaşma hedeflediğini ortaya koyuyor. Sol’un ifadelerinde vurguladığı gibi, bu vizyon doğrultusunda turizm alanında daha yapılandırılmış bir düzenlemenin sağlanması, yeni yönetmelikle birlikte halkın beklentilerini karşılamak adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.