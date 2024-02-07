Ümit Özel'den 6 Şubat depreminin yıl dönümü mesajı!

İYİ Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Ümit Özel, 6 Şubat depreminin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İYİ Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Ümit Özel, 6 Şubat depreminin yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı..

Ümit Özel mesajında şunları söyledi:" 1 yıl önce 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen, binlerce vatandaşımızın yaşamını yitirmesine ve on binlerce vatandaşımızın da yaralanmasına yol açan Kahramanmaraş depremi, milletimizin yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihteki yerini almıştır. Depremin ardından örnek davranış sergileyen aziz milletimiz, sönen umutları yeniden canlandırmış ve çok kısa sürede eksiklikleri toparlamayı başarmıştır. Fakat sadece bu yetmez. Bizler deprem kuşağı bölgesinde yer alan bir ülkeyiz. Bunun için her daim depreme hazırlıklı olmalı, binalarımızı buna göre inşa etmeliyiz. Unutmadım ki deprem değil ihmalkarlık, sorumsuzluk ve denetimsizlik öldürür. Bu vesileyle, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin yıldönümünde, böyle bir acının ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremde kaybettiğimiz deprem şehitlerimizi rahmetle anıyor, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum” dedi.