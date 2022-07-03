Ümit Özdağ: ’Türk polisini ezdirmeyeceğiz”

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, İstanbul’un Zeytinburnu’nda yaşanan olaylar nedeni ile ilgili basın açıklaması yaptı.İSTANBUL (İGFA) - “Türk Emniyet Teşkilatı sizin AK Parti’nin özel koruma ordusu mu? Hayır, emniyet teşkilatı büyük Türk milletinin polisidir. Bunu size öğreteceğiz. Türk polisinin Süleyman Soylu’nun keyfi uygulamaları karşısında korumasız bırakmayacağız. Soylu zihniyetinin baskıları Türk polisinde büyük sayıda intiharlara neden olmaktadır. Bir yandan hırız, uğursuz, tecavüzcü, katil diğer yandan aman dokunmayın dedikleri Suriyelisiyle, Afgan’ıyla uğraşan polis. Bir de Soylu zihniyetinin baskıları altında evlatlarını intiharda kaybetmektedir.”

“Zafer Partisi Genel Başkanı olarak buradan sesleniyorum; Sevgili arkadaşlar, yıllarca Polis Akademisi’nde öğretim üyeliği yaptım. Binlerce polis amiri öğrencim oldu. Sizin dertlerinizi ve polis teşkilatının bütün dertlerini, sorunlarını gayet yakından biliyoruz. Türk Devleti’ni Türk milletine geri vereceğiz. Emniyet teşkilatı AK Parti’nin özel koruma ordusu değil, büyük Türk milletinin polisidir. Polisi ezdirmeyeceğiz.”