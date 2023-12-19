Ümit Özdağ, Trabzon'da dava açtı

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Sevdagül Tunçer ile birlikte teröristbaşı Şeyh Sait’in ismini Diyarbakır’da 12 km’lik bulvara verilmesi ile ilgili işlemin iptali için dava açtı.TRABZON (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Trabzon Adliyesi'ne giderek Diyarbakır'da 12 kilometrelik bulvara teröristbaşı Şeyh Sait isminin verilmesinden ötürü dava açtıklarını söyledi.

Verdikleri dilekçede Diyarbakır’da kayyım belediyenin yani valinin bir terörist başının ismini 12 km’lik bulvara verilmesi ile ilgili işlemin iptalini talep ettiklerini kaydeden Genel Başkan Özdağ, burada yaptığı açıklamada, "Şimdi davayı takip edeceğiz. Şeyh Sait’in ismi ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ihanet etmiş, isyan etmiş, Türk ordusuyla çatışmış, Türk askerine ve siviline silah çekmiş, ‘Türk öldürmek gavur öldürmekten daha iyidir’ demiş bu zatın isminin hiçbir yere verilemeyeceğini düşünüyoruz. Bu konunun takipçisi olacağız. Gündemde tutacağız. Bu ismin Erdoğan’ın izni ve onayı olamadan verilemeyeceğini de biliyoruz. Bu arada MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin de yapmış olduğu bir açıklama var. Şeyh Sait’in hain karakterini bu açıklamasıyla vurgulamış. Takdir ediyoruz ama bu ismi siyasi ortağının yani Erdoğan’ın vermiş olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. Bahçeli’yi de bu açıklamasının arında durmaya ve bu bulvarın isminin asla Şeyh Sait bulvarı olmasına müsaade etmemeye siyasi anlamda davet ediyoruz" diye konuştu.