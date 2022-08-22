Ümit Özdağ: "Suriyelilerin listesini yayınlayın, 200 bin çıkarsa özür dilerim"

Vatandaşlık verilen Suriyeli sığınmacı sayısının 1,5 milyona yaklaştığını iddia eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Tarihi bir çağrı yapacağını" belirterek basın açıklaması düzenledi.ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, vatandaşlık verilen Suriyelilerin listesini Resmi Gazete'de yayımlanmasını, 200 bin çıkarsa özür dilemeye hazır olduğunu söyledi.

Parti binasında basın açıklaması yapan ÖZdağ, tarihi bir çağrı yaptığını öne sürdü.

"Saraydan, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne, vatandaşlığa alınmasını istenilen liste yollanırken, son gelişme de vatandaşlık işlerinin doğrudan saraydan yapılmaya başlandığı yönünde" olduğunu öne süren Özdağ, "Hedef, seçimlere kadar 3 milyon Suriyeliye vatandaşlık vermekmiş. Bu, seçmen ithali yoluyla Türkiye'de milli iradenin tahrip edilmesidir. Türkçe bilmeyen seçmenle, Türkiye'nin milli iradesini temsil edemezsiniz" diye konuştu.

Özdağ, 6'lı masanın sığınmacı sayılarına ilişkin 200 bin olan resmi rakamı kabul etmesini de eleştirdi.

"Seçmen listelerinin nasıl manipüle edileceğine dair bir bilginin hem Sayın Kılıçdaroğlu'na hem Sayın Akşener'e ayrıntılı bir şekilde kıdemli bir politikacı ve eski bir bakan tarafından brifing şeklinde verildiğini biliyorum" diyen Ümit Özdağ, "Bu kişinin 1,3 milyon kişiye vatandaşlık verdiler diye Kemal Bey'i ve Meral Hanım'ı uyardığını biliyorum. Buna rağmen susuyorsanız ve bu konuda 'sorun yok' diye açıklama yapıyorsanız, kendi seçmeninizi aldatıyorsunuz demektir" dedi.

Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olması çağrısını yineledi.

https://youtu.be/ru330EV2hsQ