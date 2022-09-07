Ümit Özdağ: "Misafir, misafirliğini ve haddini bilecek"

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, bazı sığınmacı ve kaçakların organize olarak, AK Parti'nin Suriye ve sığınmacı politikasını eleştiren milletvekillerinin tutuklanması için 'iş bırakma' çağrısı yapması hakkında basın açıklaması yaptı.ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, iktidarın yanlış dış politikası, Suriyeli politikası, yanlış sınır güvenliği, hatta sınır güvensizliği politikası neticesinde Türkiye'de 13 milyon sığınmacı ve kaçak adeta işgal etmiş durumda olduğuna dikkati çekti.

Bu konuyla ilgili yıllardan beri ısrarla uyardıklarını kaydeden Özdğ, "Zafer Partisi olarak bu konuyu bir seneden bu yana ana gündemimiz yaptık. Çünkü Türkiye bu sorununu çözemeden diğer hiçbir sorununu çözemez diye anlattık ve anlatmaya devam ediyoruz. Bugün ülkemize yardım için gelenler, yarın topraklarımız üzerinde, siyasetimiz üzerinde söz sahibi olmak isteyecekler. Bu Türkiye’yi bir iç karışıklığa onun da ötesinde iç savaşa sürükleyecek" diye konuştu.

"Bugün Türkiye’nin her yerinde Suriyeli elemanlar tarafından başlatılan bir kampanyayla eğer Ümit Özdağ ve sığınmacılar meselesinde görüş açıklayan diğer siyasiler hapishaneye atılıp, cezalandırılmazsa 12-17 Eylül 2022 tarihleri arasında Türkiye’deki yaşayan bütün Suriyeliler, işlerini bırakarak greve gidecektir" diye yapılan açıklamanın kabul edilebilir olmadığını belirten Özdağ, "Bu Türk Devletine Türk Milleti’ne şantajdır. Bunun Hatay’da bir Suriyeli gencin, bir Türk genci tarafından öldürülmesi sonrasında yapılmış olması da hiç tesadüf değildir. Olayın gerçeği şudur ki öldürülen Suriyeli genç öldüren Türk gencinin annesini birlikte çalıştıkları fabrikada suratından yumruklamıştır. Ortada ağır bir tahrik vardır. Özetle hiç kimse hem suçlu, hem güçlü olmaya kalkmasın. Misafir misafirliğini ve haddini bilecek. Buradan uyarıyoruz bavullarınızı toplamaya başlayın hepiniz vatanınıza geri döneceksiniz. Zafer Partisi olarak Türk Milleti’ne söz veriyoruz. Bu ülkede serseriliğe izin vermeyeceğiz" diye konuştu..