Ümit Özdağ, İstanbul adaylarıyla çarşı ziyaretinde

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Azmi Karamahmutoğlu ve Zafer Partisi Fatih Belediye Başkan adayı Hande Karacasu, İstanbul Fatih’te vatandaşlarla bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) -Sabah saatlerinde Kapalı Çarşı’da esnaf ziyaretinde bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ve Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Azmi Karamahmutoğlu, parti politikalarımız hakkında vatandaşlara sık sık bilgi vermeyi de ihmal etmedi.

Gezilerinde sığınmacı ve kaçakların ülkemizdeki varlıklarının Türkiye’yi sürüklediği olumsuzlukları en net haliyle vatandaşlara aktaran Genel başkan Prof. Dr. Ümit Özdağ, İstanbul için doğru tercihin Zafer Partisi olduğunun altını çizdi.