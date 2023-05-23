Ümit Özdağ'ın karar açıklama saati değişti!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ikinci tur kararını açıklayacağı toplantının saati değişti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda elenen Sinan Oğan’ın ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteğini açıklamasının yankıları sürerken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dünkü Kılıçdaroğlu görüşmesinin ardından ikinci tur kararını bugün açıklayacak.

Daha önce saat 11:00 olarak duyurulan açıklamanın saati ise değişti. Zafer Partisi'nden yapıklan açıklamada, basın toplantısının saat 13:00'te gerçekleştirileceği bildirildi.

https://twitter.com/zaferpartisi/status/1660854883946225664