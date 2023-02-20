Ümit Özdağ, Hatay depremine Adana'da canlı yayında yakalandı!
Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Hatay'da meydana gelen son depreme Adana'da yerel bir televizyonun canlı yayınında yakalandı.ADANA (İGFA) -Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'da meydana gelen son 6,4 şiddetindeki depreme Adana'da yakalandı.
Adana'da Koza TV'de Necmi Uçar'ın sunduğu "Geniş Açı" programında canlı yayında deprem bölgelerindeki gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu sırada Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, programın ilk dakikalarında şiddetli depreme yakalandı.
Program sonunda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay'da 6,4 şiddetinde meydana gelen #deprem'i Adana'da canlı yayında hissettik. Etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/umitozdag/status/1627728458179612698
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