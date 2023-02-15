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Ümit Özdağ'dan 'tasarruf tedbirleri' önerisi

SİYASET 15.02.2023, 13:29
Ümit Özdağ'dan 'tasarruf tedbirleri' önerisi

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, sosyal medya hesaplarından, "Asrın Felaketi"nin ekonomik yükünün kaldırılması için hükümete "Asrın Tasarruf Tedbirleri" önerisini sundu.ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, sosyal medya hesaplarından, tasarruf tedbirleri önerisini kamuoyuyla paylaştı.

Özdağ, AK Parti'nin kampanya başlatacağı yönelik duyumları sonrasında açıklama yaparak, "Türk Milleti'nden yardım istemeden önce, "Asrın Felaketi"nin ekonomik yükünün kaldırılması için hükümete "Asrın Tasarruf Tedbirleri" önerimizi sunuyoruz. Önce siz tasarrufa başlayın, sonra halktan isteyin!” diyerek 14 maddelik tasarruf tedbiri önerisini paylaştı.

Özdağ açıklamasında tedbirleri şöyle sıraladı:

TİKA üzerinden yurt dışında yapılan işlerin ödenekleri derhal ertelenmeli, bundan sonra yapılacak işlerin ihaleleri ikinci bir emre kadar durdurulmalıdır. KÖİ kapsamında yapılan ve hasta, yolcu ve geçiş garantili projeler için verilen taahhütler 1 yıl ertelenmelidir. Kamu kurumlarının emrinde bulunan makam araçları sayısı yarı yarıya düşürülmelidir. İşletme ve kiralama gideri daha yüksek olan araçlar derhal iade edilmelidir. Makam aracı için bir havuz oluşturulmalı, araç ihtiyacı bu havuzdan ortak olarak sağlanmadır. Görevi sona eren kamu görevlilerine tahsis edilen araçlar iptal edilmelidir. Cumhurbaşkanlığı’na ait olan uçaklar, işletme gideri en yüksek olanlardan başlanarak derhal satılmalıdır. Kamu kurumlarında çalışan personelin seyahatlerinde uçak ve konaklama giderleri azaltılmalıdır. Ülkemizde yaşayan ve her türlü ticari faaliyeti vergiden muaf tutulan sığınmacıların bu konumlarına derhal son verilmeli, götürü bir değer üzerinden geriye doğru vergi tahakkukları yapılarak derhal tahsil edilmelidir. Kamu kurumlarına ait “Temsil ve Ağırlama” bütçeleri derhal iptal edilmeli, çiçek, çikolata vb. harcamalar iptal edilmelidir. Devlet protokol kuralları gereğince yapılan karşılama ve uğurlama törenleri iptal edilmelidir. Bakanlıkların koruma bütçeleri azaltılmalı, daha az koruma aracı ve personelin olduğu konvoylar oluşturulmalıdır. Cumhurbaşkanlığı Beştepe Yerleşkesi başta olmak üzere kamu kurumu binalarının güvenlik riski oluşturmayacak şekilde gece yanan dış cephe aydınlatmaları azaltılmalıdır. Tüm Kamu kurumlarında dijital baskıya önem verilmeli, kağıda basılacak belgeler azaltılmalıdır. Kamu Kurumlarının yaptığı işleri anlattığı büyük reklam bütçeleri iptal edilmeli, “Geçmiş olsun, bayramınız/kandiliniz kutlu olsun” vb. büyük reklam baskıları, bilboard kiralama bütçeleri iptal edilmelidir. Baskılı reklamlar yerine sosyal medya üzerinden verilecek mesajlara ağırlık verilmelidir. Kamu kurumlarının tadilat, bakım, onarım işleri acil durumlar haricinde iptal edilmelidir. Kamu kurumlarının otellerde yapacağı eğitim, panel, konferans vb. etkinlikler iptal edilmeli, bu etkinlikler internet üzerinden yapılmalıdır. Temel atma, açılış, kutlama vb gibi masraf doğuracak her türlü faaliyet iptal edilmelidir. Kamu kurumlarının mal alımları ihalelerinde acil ihtiyaç harici olanlar dışındakiler iptal

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