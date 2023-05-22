Ümit Özdağ'dan 'Oğan' açıklaması... Oğan'ın açıklaması kendi tercihidir

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklaması ardından ATA İttifakı'nın oluşturan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan açıklama geldi.ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal meyda hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00’de benim tarafımdan yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/umitozdag/status/1660655421663633408

Öte yandan Zafer Partisi'nin kurumsal sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Ata İttifakı'nın ortak karar alma ve hareket etme tercihlerinden vazgeçtiğinin altı çizilikerek, bugünden itibaren tarafların sadece kendi adlarına karar alacağına vurgu yapıldı.

Zafer Partisi'nin kararını, Genel Başkan Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın 23 Mayıs Salı günü saat 11.00'de düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacağı duyuruldu.