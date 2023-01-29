Ümit Özdağ'dan 'mavi boya' çıkışı

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda seçim güvenliği için, "Mavi Boyayı İstiyorum" kampanyası başlattığını duyurarak, vatandaşları kampanyaya katılmaya davet etti.ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerine doğru gidildiğini belirterek, bu seçimlerde herkesin sorduğu soruların başında, “Seçimler dürüst yapılacak mı ve seçim güvenliği sağlanacak mı?” olduğunu kaydetti.

İMZALADIĞINIZ DİLEKÇELERİ BEN TESLİM EDECEĞİM

"Evet, biz de Zafer Partisi olarak bunun endişesini taşıyoruz" diyen Özdağ, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, "Seçilerin dürüşt geçmesi açısından Zafer Partisi bir kampanya başlatıyor: Mavi Boyayı İstiyorum. Mavi boya biliyorsunuz oy kullanan her seçmenin tırnağına sürülen ve 1-2 gün çıkmayan, böylece bir kişinin iki kez oy kullanmasını, seçim sahtekarlığı yapmasını engelleyen bir uygulama. Bu uygulama AKP tarafından kaldırıldı. Biz, Zafer Partisi olarak Türkiye’nin her yerinde bütün ilçe başkanlıklarımız aracılığıyla bir dilekçeyi imzaya açıyoruz. Sizlerin bu dilekçeyi imzalamanızı rica ediyoruz. İmzaladığınız dilekçeleri Yüksek Seçim Kurulu’na sizin adınıza ben teslim edeceğim" diye konuştu.

https://twitter.com/umitozdag/status/1618878168261185536