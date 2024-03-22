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Ümit Özdağ Bursa'ya geliyor
Zafer Partisi Genel Başkanı Prof Dr Ümit Özdağ, yerel seçim çalışmaları kapsamında 23 Mart Cumartesi günü Bursa'ya geliyor
SİYASET 22.03.2024, 16:26
Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, yerel seçim çalışmaları kapsamında 23 Mart Cumartesi günü Bursa'ya geliyor.BURSA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Bşakanı Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın Bursa programı belli oldu.
Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, Özdağ için saat 12.00 Musatafakemalpaşa'da yapılacak karşılama sonrasında saat 13.00 Karacabey’de otobüs turu sonrasında saat 14.00 Zafer Plaza Önünden Başlayıp Kuyumcular Çarşısı ve Uzun Çarşı Esnaf ziyareti gerçekleştirecek.
Saat 16.30'da Kestel ve saat 18.00'de Gürsu'yu ziyaret edecek olan Ümit Özdağ, iftar sonrasında da saat 20.30'da FSM Caddesi ve Podyumpark ziyaretlerinde bulunacak.
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