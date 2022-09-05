Ümit Özdağ: Bir yıl içinde siyasette önemli belirleyici olduk

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye’nin örtülü ve sessiz bir istila ile işgal edilmesine direndiklerini belirterek, Zafer Partisi'nin bir yıl içinde Türk siyasetinde en önemli belirleyicilerden biri olduğunu kaydetti.ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, yaptığı basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu ve Genel Başkan Yrd. Albay Fikret Bayır ‘Anadolu Kalesi’ Projesini Türk halkına aktardı.

Zafer Partisi sadece kendi politikaları ile Türk halkını, seçmeni etkilememekle kalmadığını, iktidar ve muhalefetteki düzen partilerine de bilgisayar dili ile format attığını berliten Özdağ, 1 yıl içinde düzen partilerinin birçok politikasını sahte de olsa gözden geçirmeye zorladıklrını söyledi.

Örtülü istilayı 'Anadolu Kalesi' ile sona erdireceklerini kaydeden Ümit Özdağ, Zafer Partisi’nin Türk siyasetinde sağladığı en önemli değişiklikleri başlıklar altında sıralayarak, açıklamasına şu görüşlere yer verdi:

"1)Artık siyaset Cumhur ve Millet ittifakı ekseninde iki parçalı değildir. Zafer Partisi Türk siyasetinin üçüncü kutbu olmuştur. Zafer Partisi’nin kurulması ile birlikte Türk siyasetinde sahte Millet İttifakı-Cumhur İttifakı sona ermiştir. Artık siyasetin ayrımı, ülkemizin örtülü işgalini engelleyecek olan Zafer Partisi ile diğer partiler, düzen partileri arasındadır.

2)Türk siyasetinin artık ana meselesi sabun köpüğü değerindeki günlük politik tartışmalar değil 13 milyon sığınmacı ve kaçak ile örtülü istila ve Zafer Partisi’nin örtülü istilayı Anadolu Kalesi ile sona erdirmesidir.

3)Zafer Partisi 6’lı masanın halkın taleplerinden kopuk cumhurbaşkanlığı tartışmalarına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı aday göstererek son noktayı koymuştur.

4)Zafer Partisi çevreci politikaları yan malzeme olmaktan çıkarmış ve partinin ana eksenine oturtmuştur. Erzincan/İliç’te kapatılan çevreyi tahrip eden altın madenini 3 kez giden Dr. Lütfü Şehsuvaroğlu’nun mücadelesi sonuç almıştır. Arkasından Kayseri/Develi’deki çevreyi ve işçileri zehirleyen altın madenini kapattırmıştır. Zafer Partisi, İkizdere’de Cengiz İnşaata karşı çıkmıştır. Zafer Partisi Milas ormanlarında Limak İnşaat’ın tahribatına karşı çıkmıştır. Zafer Partisi Bodrum’da Cennet Koyu’nda Cengiz inşaatın çevre tahribatına karşı çıkmıştır. Partimizin çevreci parti olduğu gerçeği yüksek sesle dile getirilmelidir.

5) Zafer Partisi köy okullarını açacağını duyurmuş, AK Parti köy okullarını açma çalışması başlatırken, İYİ Parti “Ben de ben de” diye ortaya atılmıştır.

6)Zafer Partisi neoliberal ekonomide sürdürülebilir planlı kalkınma ekonomisine geçişi savunarak Türk siyasetine yeni bir soluk getirmiştir. 6’lı masanın bu adımımızı da takip ettiğini gördük. Türk gençliği gelecek ümidini Zafer Partisi’nde görmektedir. Z kuşağı diye hitap etmeyi reddettiğimiz, “Ey Türk gençliği” diye hitap ettiğimiz gençlerimiz büyük bir coşku ile Zafer Partisi’nin etrafında toplanmışlardır. Gençliğin coşkusu anne ve babalara da bulaşmıştır"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın basın açıklaması sonrasında Genel Başkan Yrd. Albay Fikret Bayır, ‘Anadolu Kalesi’ Projesinin tanıtımını yaptı.