Ümit Özdağ: Anayasa değişikliğine karşı etkili muhalefete hazırız

Türkiye'yi ilçe ilçe dolaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, seçim sonrasında gerçekleştirilmesi beklenen Anayasa'nın ilk üç maddesini kapsayan ve 66. maddeyi kapsayan değiştirme sürecine karşı sert ve etkili muhalefet yapacak parti olduklarını söyledi.BALIKESİR (İGFA) -Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Balıkesir Bandırma’da temaslarda bulundu.

Prof. Dr. Ümit Özdağ, yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Balıkesir Bandırma'da yaptığı açıkalmada, Türkiye'yi ilçe ilçe dolaşmaya devam ettiklerini söyledi. Bandırma sonrasında Balıkesir merkezde çalışmaları olacağını ifade eden Özdağ, "Edremit’te bir çalışmamız olacak. Daha sonra İzmir’de, İzmir’in ilçelerinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Zafer Partisi’nin 31 Mart Seçimlerinde çok etkileyici bir sonuç alacağını düşünüyoruz. Çünkü her yerde halk Zafer Partisi’ni büyük bir ilgiyle dinliyor ve kucaklıyor. Özellikle Türk gençliği Zafer Partisi’nin arkasında kitlelerle saf tutmaya başladı. Bu artık birçok kentte etkileyici bir görünüm almaya başladı. Özetle biz mevcut süreçten ve yükselen ivmeden dolayı çok mutluyuz. Bu seçimlerin sonucunda Zafer Partisi’nin seçim sonrasında gerçekleştirilmesi beklenen, anayasanın ilk üç maddesini kapsayan ve 66. Maddeyi kapsayan değiştirme süreci karşısında en sert ve etkili muhalefeti yapacak parti olduğunu da biliyoruz" diye konuştu.